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Президент "Олімпіакоса" вилікувався від коронавірусу

Президент "Олімпіакоса" вилікувався від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент футбольних клубів "Олімпіакос" та "Ноттінгем Форест" Евангелос Марінакіс вилікувався від коронавірусу, передає УНН із посиланням на Sky Sports.

Марінакіс лікувався у рідній для нього Греції і тепер у нього немає хвороби, яка привела до майже повного припинення занять спортом в світі і змусила більшу частину жителів планети самоізолюватися.

"Я залишився вдома, я спілкувався з багатьма моїми друзями і родичами, я багато читав, багато годин дивився телевізор, слухав музику і провів багато годин в інтернеті. Все це допомогло мені зрозуміти, що відбувається в іншому світі і ще раз зрозуміти, наскільки вразлива наша планета. Залишаючись вдома, ми захищаємо себе і заперечуємо, що вірус втручається у наше життя. Перебуваючи вдома, ми захищаємо наше суспільство, здоров'я людей і стримуємо поширення вірусу. Тому немає місця для того, щоб бути недбалим або егоїстичним. Необхідно зберігати дисципліну і повністю дослухатися до уряду і вчених", - зізнався 52-річний грек.

Відзначимо, що власник "Ноттінгем Форест" і "Олімпіакоса" був одним з перших високопоставлених футбольних діячів, які публічно заявили про свій діагноз.

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