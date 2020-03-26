Президент "Олімпіакоса" вилікувався від коронавірусу

Марінакіс лікувався у рідній для нього Греції і тепер у нього немає хвороби, яка привела до майже повного припинення занять спортом в світі і змусила більшу частину жителів планети самоізолюватися.

"Я залишився вдома, я спілкувався з багатьма моїми друзями і родичами, я багато читав, багато годин дивився телевізор, слухав музику і провів багато годин в інтернеті. Все це допомогло мені зрозуміти, що відбувається в іншому світі і ще раз зрозуміти, наскільки вразлива наша планета. Залишаючись вдома, ми захищаємо себе і заперечуємо, що вірус втручається у наше життя. Перебуваючи вдома, ми захищаємо наше суспільство, здоров'я людей і стримуємо поширення вірусу. Тому немає місця для того, щоб бути недбалим або егоїстичним. Необхідно зберігати дисципліну і повністю дослухатися до уряду і вчених", - зізнався 52-річний грек.

Відзначимо, що власник "Ноттінгем Форест" і "Олімпіакоса" був одним з перших високопоставлених футбольних діячів, які публічно заявили про свій діагноз.