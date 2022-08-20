Президент: одна из ключевых задач врага – унизить украинцев, обесценить наши возможности, наших героев, распространить уныние, страх и конфликты

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Зеленский отметил, что украинцы должны осознавать, что на этой неделе россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое, а именно на День Независимости Украины. Глава государства добавил, что, как и в любую другую неделю за эти полгода, россия делала то же постоянно – противное и жестокое.

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“Одна из ключевых задач врага – унизить нас, украинцев, обесценить наши возможности, наших героев, распространить уныние, страх, распространить конфликты… Поэтому важно никогда, ни минуты не уступать этому враждебному давлению, не накручивать себя, не проявлять слабости“, – сказал Президент.

Напомним

Во время своего обращения Зеленский анонсировал ряд событий, которые пройдут на следующей неделе, в частности Крымская платформа.