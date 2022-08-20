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Президент: одна из ключевых задач врага – унизить украинцев, обесценить наши возможности, наших героев, распространить уныние, страх и конфликты

Киев • УНН

 • 173929 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский отметил одну из ключевых задач врага – унизить украинцев, обесценить украинские возможности, украинских героев, распространить уныние, страх и конфликты. Об этом информирует УНН.

Президент: одна из ключевых задач врага – унизить украинцев, обесценить наши возможности, наших героев, распространить уныние, страх и конфликты

Деталі

Зеленский отметил, что украинцы должны осознавать, что на этой неделе россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое, а именно на День Независимости Украины. Глава государства добавил, что, как и в любую другую неделю за эти полгода, россия делала то же постоянно – противное и жестокое.

Цитата

“Одна из ключевых задач врага – унизить нас, украинцев, обесценить наши возможности, наших героев, распространить уныние, страх, распространить конфликты… Поэтому важно никогда, ни минуты не уступать этому враждебному давлению, не накручивать себя, не проявлять слабости“, – сказал Президент.

Напомним

Во время своего обращения Зеленский анонсировал ряд событий, которые пройдут на следующей неделе, в частности Крымская платформа.

Украинские Национальные Новости

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