Президент: одне з ключових завдань ворога – принизити українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх та конфлікти

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Зеленський зазначив, що українці мають бути свідомі того, що цього тижня росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, а саме на День Незалежності України. Глава держави додав, що як і в будь-який інший тиждень за ці пів року, росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке.

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“Одне з ключових завдань ворога – принизити нас, українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх, поширити конфлікти… Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості“, – сказав Президент.

Нагадаємо

Під час свого звернення Зеленський анонсував низку подій, що відбудуться наступного тижня, зокрема, Кримська платформа.