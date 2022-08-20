Президент: одне з ключових завдань ворога – принизити українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх та конфлікти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Володимир Зеленський зазначив одне з ключових завдань ворога – принизити українців, знецінити українські можливості, українських героїв, поширити зневіру, страх та конфлікти. Про це інформує УНН.
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Зеленський зазначив, що українці мають бути свідомі того, що цього тижня росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, а саме на День Незалежності України. Глава держави додав, що як і в будь-який інший тиждень за ці пів року, росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке.
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“Одне з ключових завдань ворога – принизити нас, українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх, поширити конфлікти… Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості“, – сказав Президент.
Нагадаємо
Під час свого звернення Зеленський анонсував низку подій, що відбудуться наступного тижня, зокрема, Кримська платформа.