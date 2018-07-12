Президент обсудил с Эрдоганом крымскотатарских "пленников Кремля"

"На каждой встрече, включая встречу с Эрдоганом, которая только закончилась, отдельно подчеркивался вопрос освобождения крымских татар. Во время всех этих встреч вопрос заложников стоял среди приоритетов", - сказал украинский лидер.



Ранее он рассказал, что имел по этому поводу разговор с президентом Франции Эммануэлем Макрона и президентом США Дональдом Трампом.



"Надеюсь, в понедельник он будет поднят и в Хельсинки", - подчеркнул Президент.



Напомним, в понедельник, 16 июня, в Хельсинки состоится встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.



