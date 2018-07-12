Президент обсудил с Эрдоганом крымскотатарских "пленников Кремля"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Во время всех двусторонних встреч с лидерами государств-членов НАТО на полях саммита альянса в Брюсселе Президент Украины Петр Порошенко поднимал вопрос об освобождении украинских политзаключенных в РФ. Об этом Порошенко заявил во время брифинга после саммита НАТО в Брюсселе, передает УНН.
"На каждой встрече, включая встречу с Эрдоганом, которая только закончилась, отдельно подчеркивался вопрос освобождения крымских татар. Во время всех этих встреч вопрос заложников стоял среди приоритетов", - сказал украинский лидер.
Ранее он рассказал, что имел по этому поводу разговор с президентом Франции Эммануэлем Макрона и президентом США Дональдом Трампом.
"Надеюсь, в понедельник он будет поднят и в Хельсинки", - подчеркнул Президент.
Напомним, в понедельник, 16 июня, в Хельсинки состоится встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.