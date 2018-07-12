Президент обговорив з Ердоганом кримськотатарських "бранців Кремля"

"На кожній зустрічі, включаючи зустріч з Ердоганом, яка щойно закінчилась, окремо наголошувалось на питанні звільнення кримських татар. Під час всіх цих зустрічей питання заручників стояло серед пріоритетів", - сказав український лідер.



Раніше він розповів, що мав з цього приводу розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом США Дональдом Трампом.



"Сподіваюсь, в понеділок воно буде піднято і у Гельсінкі", - наголосив Президент.



Нагадаємо, в понеділок, 16 червня, в Гельсінкі відбудеться зустріч Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.



