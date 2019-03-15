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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент: новые нападения РФ на украинские корабли повлекут еще большие санкции

Киев • УНН

 • 7916 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Новые нападения России на украинские корабли, препятствование свободе судоходства и блокировки украинского Приазовья приведут к еще большим санкциям против РФ. Так Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на введение "азовского" пакета санкций и продлених других Евросоюзом, передает УНН.

Президент: новые нападения РФ на украинские корабли повлекут еще большие санкции

"Хорошие новости из Брюсселя!.. Этот первый перечень фамилий (восемь россиян, введенных под санкции ЕС из-за инцидента на Азове - ред.) является лишь началом, и если Россия продолжит нападать на украинские корабли, препятствовать свободе судоходства и блокировать украинское Приазовье, санкции будут расширены и усилены", - заявил Порошенко.

Он добавил, что "глубоко благодарен нашим партнерам за солидарность с украинским народом в эти сложные времена". "Ждите уже скоро новых побед на санкционные фронте", - отметил Президент.

Напомним, 15 марта Совет ЕС продлил санкции против россиян и российских организаций за действия, которые подрывают или представляют угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, добавив в санкционный список восьми россиян после эскалации в районе Керченского пролива. На данный момент эти меры распространяются на 170 человек и 44 юридических лица.

Украинские Национальные Новости

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