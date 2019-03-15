Президент: нові напади РФ на українські кораблі призведуть до ще більших санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Нові напади Росії на українські кораблі, перешкоджання свободі судноплавства та блокування українського Приазов'я призведуть до ще більших санкцій проти РФ. Так Президент України Петро Порошенко відреагував на введення "азовського" пакету санкцій і продовження інших Євросоюзом, передає УНН.
"Добрі новини з Брюсселя!.. Цей перший перелік прізвищ (вісьмох росіян, введених під санкції ЄС через інцидент на Азові - ред.) є лише початком, і якщо Росія продовжить нападати на українські кораблі, перешкоджати свободі судноплавства та блокувати українське Приазов'я, санкції будуть розширені і посилені", - заявив Порошенко.
Він зазначив, що "глибоко вдячний нашим партнерам за солідарність з українським народом у ці складні часи". "Чекайте вже скоро нових перемог на санкційному фронті", - додав Президент.
Нагадаємо, 15 березня Рада ЄС продовжила санкції проти росіян та російських організацій за дії, які підривають або становлять загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, додавши до санкційного списку вісьмох росіян після ескалації у районі Керченської протоки. Наразі ці заходи поширюються на 170 осіб і 44 юридичних особи.