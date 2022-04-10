Президент: следующая неделя будет не менее важной, как и эта, как и предыдущая
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая неделя войны в Украине будет не менее важной, как и эта, как и предыдущая. Об этом сообщает УНН.
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"Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Он будет такой же напряженный и еще более ответственный. Россия будет еще больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать. Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб", - заявил Президент.
Детали
Гарант заверил, что украинские военные готовы отвечать, а задача Украины - активнее обеспечивать оружием.
Напомним
Они говорят об убийствах в Буче и Краматорске, что это не они, а якобы мы - Зеленский.