Президент: следующая неделя будет не менее важной, как и эта, как и предыдущая

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"Следующая неделя будет не менее важной, чем эта, чем предыдущие. Он будет такой же напряженный и еще более ответственный. Россия будет еще больше бояться. Бояться проиграть. Бояться, что правду придется признавать. Российские войска перейдут к еще более масштабным действиям на востоке нашего государства. Могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб", - заявил Президент.

Детали

Гарант заверил, что украинские военные готовы отвечать, а задача Украины - активнее обеспечивать оружием.

Напомним

Они говорят об убийствах в Буче и Краматорске, что это не они, а якобы мы - Зеленский.