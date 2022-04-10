Президент: наступний тиждень буде не менш важливим, як і цей, як і попередній

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"Наступний тиждень буде не менш важливим, ніж цей, ніж попередні. Він буде такий же напружений і ще більш відповідальний. росія буде ще більше боятися. Боятися програти. Боятися, що правду доведеться визнавати. російські війська перейдуть до ще більш масштабних дій на сході нашої держави. Можуть використовувати проти нас іще більше ракет, іще більше авіабомб", - заявив Президент.

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Гарант запевнив, що українські військові готові відповідати, а завдання України - активніше забезпечувати зброєю.

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