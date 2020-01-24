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Президент на встрече с израильскими бизнесменами представил программы для инвесторов

Киев • УНН

 • 15057 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Иерусалиме с представителями деловых кругов Израиля, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент на встрече с израильскими бизнесменами представил программы для инвесторов

"Сегодня перед вами Украина - молодая, очень энергичная, которая хочет меняться, изучает технологии, хочет быть экономически либеральной. Украина хочет видеть большие инвестиции", - сказал Глава государства, обращаясь к представителям израильского бизнеса.

Владимир Зеленский отметил, что в Украине принимают законы, которые помогают бизнесу. Например, законы о деофшоризации, дерегуляции и о концессии.

"Как только мы принимаем законы, сразу видим результат. Например, мы начали концессию портов. У нас состоялись конкурсы, и уже заводят деньги в один из портов. Туда заходят инвестиции в размере более миллиарда долларов", - отметил Президент.

Также Глава государства представил программы, которые Украина предлагает инвесторам, и рассказал о современных проекты, которые облегчат жизнь бизнесу и людям в стране.

"Мы хотим быть среди первых в развитии технологий в мире. Мы разрабатываем большой проект "Государство в смартфоне". Все возможные государственные услуги будут в смартфоне", - сказал Владимир Зеленский.

Президент показал на примере своего телефона, как будет работать эта система. В частности, с помощью смартфона можно будет получить водительские права и оформить различные документы.

Участники встречи согласились, что Украина должна улучшать налоговую систему, уменьшать влияние государственной бюрократии на бизнес и защищать инвестиции от коррупции.

Во встрече приняли участие представители цифрового бизнеса, IТ, владельцы строительных, инфраструктурных компаний, фирм, производящих оборудование, руководители венчурных фондов и т.д. с совокупным бюджетом в миллиарды долларов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Израиль обсудил со спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном двусторонние отношения между странами.

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