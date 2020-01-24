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Зеленський обговорив зі спікером Кнесету Ізраїлю розвиток туризму та запровадження ЗВТ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Ізраїлю обговорив зі Спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном двосторонні відносини між країнами, а саме розвиток туризму та запровадження зони вільної торгівлі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський обговорив зі спікером Кнесету Ізраїлю розвиток туризму та запровадження ЗВТ

“Президент України Володимир Зеленський у Єрусалимі провів зустріч зі Спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном. Учасники зустрічі позитивно оцінили традиційно активний двосторонній політичний діалог та висловили сподівання на збереження його високої динаміки після парламентських виборів в Ізраїлі”, — повідомили в Офісі.

Так, було відзначено останні досягнення у розвитку двосторонніх відносин за останнє десятиліття, зокрема щорічне зростання туризму.

Зазначається, що з 2010 року, коли був впроваджений безвізовий режим між Україною та Ізраїлем, туристичні потоки збільшилися в понад десять разів.

Зеленський також підкреслив важливість ратифікації ізраїльською стороною Угоди про вільну торгівлю між державами, яку Україна ратифікувала торік у серпні.

“Запровадження зони вільної торгівлі може допомогти вдвічі збільшити товарообіг між країнами у короткостроковій перспективі”, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що під час робочого візиту до Держави Ізраїль Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліном.

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