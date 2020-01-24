Зеленский обсудил со спикером Кнессета Израиля развитие туризма и внедрение ЗСТ

"Президент Украины Владимир Зеленский в Иерусалиме провел встречу со спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном. Участники встречи положительно оценили традиционно активный двусторонний политический диалог и выразили надежду на сохранение его высокой динамики после парламентских выборов в Израиле", - сообщили в Офисе.

Так, было отмечено последние достижения в развитии двусторонних отношений за последнее десятилетие, в частности ежегодный рост туризма.

Отмечается, что с 2010 года, когда был введен безвизовый режим между Украиной и Израилем, туристические потоки увеличились более чем десять раз.

Зеленский также подчеркнул важность ратификации израильской стороной Соглашения о свободной торговле между государствами, которую Украина ратифицировала в августе прошлого года.

"Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе", - отметил Зеленский.

Напомним, что во время рабочего визита в Государство Израиль Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином.