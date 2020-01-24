Зеленский обсудил со спикером Кнессета Израиля развитие туризма и внедрение ЗСТ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Израиль обсудил со спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном двусторонние отношения между странами, а именно развитие туризма и внедрение зоны свободной торговли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский в Иерусалиме провел встречу со спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном. Участники встречи положительно оценили традиционно активный двусторонний политический диалог и выразили надежду на сохранение его высокой динамики после парламентских выборов в Израиле", - сообщили в Офисе.
Так, было отмечено последние достижения в развитии двусторонних отношений за последнее десятилетие, в частности ежегодный рост туризма.
Отмечается, что с 2010 года, когда был введен безвизовый режим между Украиной и Израилем, туристические потоки увеличились более чем десять раз.
Зеленский также подчеркнул важность ратификации израильской стороной Соглашения о свободной торговле между государствами, которую Украина ратифицировала в августе прошлого года.
"Введение зоны свободной торговли может помочь вдвое увеличить товарооборот между странами в краткосрочной перспективе", - отметил Зеленский.
Напомним, что во время рабочего визита в Государство Израиль Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином.