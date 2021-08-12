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Президент Литвы заявил, что беспорядки у Сейма не происходили бы без помощи иностранных государств

Президент Литвы заявил, что беспорядки у Сейма не происходили бы без помощи иностранных государств

Киев  •  УНН

 • 16818 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что беспорядки у Сейма в Вильнюсе прошли "не без помощи иностранных государств". Об этом со ссылкой радио LRT, информирует УНН.

Цитата

"... было очевидно, что это не делается без помощи иностранных государств, - заявил глава государства, комментируя беспорядки, которые произошли во вторник у Сейма. - Мы живем в условиях гибридной войны, гибридной атаки. И эти атаки идут одна за другой. Все мы в Литве полностью согласны с тем, что увеличение количества мигрантов - это тоже своего рода гибридная атака, которую в первую очередь организует Беларусь. Эта атака нигде не закончилась, она продолжается", - сказал глава государства. - То, что произошло в тот вечер, на самом деле было очень большим количеством совпадений в один и тот же день - в тот вечер ними делились и белорусское телевидение, и интервью, и начались беспорядки, а на следующий день реакция со стороны российских властей...", - заявил Науседа.

Детали

Во вторник люди собрались на санкционированный митинг у Сейма в Вильнюсе, чтобы выразить протест против запланированных правительством ограничений для людей, не имеющих иммунитета к коронавирусу и не проходящих тестирование.

По окончании заседания Сейма акция протеста переросла в массовые беспорядки, в результате которых 18 официальных лиц были ранены, 26 человек задержаны. В то же время беспорядки произошли в лагере нелегальных мигрантов. Около 20 иностранцев покинули лагерь после того, как сломали забор, но вскоре были задержаны и вернулись.

Дополнение

В этом году через границу с Беларусью в Литву въехало более 4 тысяч нелегальных мигрантов.

Официальные лица Литвы заявляют, что у них есть данные о том, что эти потоки были организованы режимом Лукашенко. Поэтому Литва призывает Евросоюз объявить о новых санкциях в отношении Минска.

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