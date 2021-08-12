Президент Литви заявив, що заворушення біля Сейму не відбувалися б без допомоги іноземних держав

Цитата

"... було очевидно, що це не робиться без допомоги іноземних держав, - заявив глава держави, коментуючи заворушення, що відбулися у вівторок біля Сейму. - Ми живемо в умовах гібридної війни, гібридної атаки. І ці атаки йдуть одна за одною. Всі ми в Литві повністю згодні з тим, що збільшення кількості мігрантів - це теж свого роду гібридна атака, яку в першу чергу організовує Білорусь. Ця атака ніде не закінчилася, вона триває", - сказав глава держави. - Те, що сталося того вечора, насправді було дуже великою кількістю збігів в один і той же день - в той вечір ними ділилися і білоруське телебачення, і інтерв'ю, і почалися заворушення, а на наступний день була реакція з боку російських влади...", - заявив Науседа.

Деталі

У вівторок люди зібралися на санкціонований мітинг біля Сейму в Вільнюсі, щоб висловити протест проти запланованих урядом обмежень для людей, які не мають імунітету до коронавірусу і не проходять тестування.

Після закінчення засідання Сейму акція протесту переросла в масові заворушення, в результаті яких 18 офіційних осіб були поранені, 26 осіб затримано. У той же час заворушення сталися в таборі нелегальних мігрантів. Близько 20 іноземців покинули табір після того, як зламали паркан, але незабаром були затримані і повернулися.

Доповнення

У цьому році через кордон з Білорусю в Литву в'їхало понад 4 тисячі нелегальних мігрантів.

Офіційні особи Литви заявляють, що у них є дані про те, що ці потоки були організовані режимом Лукашенка. Тому Литва закликає Євросоюз оголосити про нові санкції щодо Мінська.