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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 17228 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 40456 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119755 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122608 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124330 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 122464 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145184 просмотра

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Президент Литвы: ЕС на следующей неделе обнародует информацию о "азовских" санкциях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Вильнюс предложит ввести дополнительные санкции в отношении России, если Москва будет продолжать агрессивную политику в Украине и в Керченском проливе. Об этом заявила Президент Литвы Даля Грибаускайте, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Литва предложит и дополнительные санкции, если Россия продолжит агрессивную политику в Украине, отметила Грибаускайте.

"Если события и дальше будут развиваться плохо, и Россия не станет разговаривать, а также будет продолжать агрессивную политику по всей Украине, вне всякого сомнения, мы предложим и дополнительные санкции", - сказала глава Литвы.

Она добавила, что на следующей неделе ЕС должен объявить, сколько людей будут внесены в санкционный список после агрессии в Керченском проливе.

"Они мне известны, но комментировать еще рано", - отметила Грибаускайте.

Напомним, дипломаты ЕС согласовали введение санкций в отношении группы лиц, связанных с задержанием россиянами 24-х украинских моряков в районе Керченского пролива.

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