Президент Литви: ЄС наступного тижня оприлюднить інформацію про "азовські" санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Вільнюс запропонує ввести додаткові санкції щодо Росії, якщо Москва продовжуватиме агресивну політику в Україні та в Керченській протоці. Про це заявила Президент Литви Даля Грібаускайте, передає УНН із посиланням на Delfi.
Литва запропонує і додаткові санкції, якщо Росія продовжить агресивну політику в Україні, наголосила Грібаускайте.
"Якщо події і далі будуть розвиватися погано, і Росія не стане розмовляти, а також буде продовжувати агресивну політику по всій Україні, поза всяким сумнівом, ми запропонуємо та додаткові санкції", - сказала глава Литви.
Вона додала, що наступного тижня ЄС має оголосити, скільки людей буде внесено в санкційний список після агресії в Керченській протоці.
"Вони мені відомі, але коментувати ще рано", - зазначила Грібаускайте.
Нагадаємо, дипломати ЄС погодили введення санкцій щодо групи осіб, пов'язаних із затриманням росіянами 24-х українських моряків у районі Керченської протоки.