Президент Латвии утвердил перевод русских школ на государственный язык

“Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех молодых людей получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии, чтобы учиться и работать здесь. Это сформирует более сплоченное общество и более сильное государство”, — подчеркнул президент.

Вейонис отметил, что у детей по-прежнему остается возможность изучать культуру и идентичность нацменьшинств, поддерживать свои корни и разносторонне развивать личность, а также изучать значительную часть предметов в начальной школе на родном языке.

Напомним, 22 марта Сейм Латвии в третьем чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

В России назвали решение Латвии перевести школы нацменшинств на государственный язык "продолжением дискриминационной политики" русскоязычного населения.