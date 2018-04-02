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Президент Латвии утвердил перевод русских школ на государственный язык

Президент Латвии утвердил перевод русских школ на государственный язык

Киев  •  УНН

 • 9771 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Президент Латвии Раймондс Вейонис в понедельник утвердил внесение изменений в закон об образовании, которые предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Об этом говорится на сайте президента, передает УНН.

“Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех молодых людей получить качественное образование и устроить свою жизнь в Латвии, чтобы учиться и работать здесь. Это сформирует более сплоченное общество и более сильное государство”, — подчеркнул президент.

Вейонис отметил, что у детей по-прежнему остается возможность изучать культуру и идентичность нацменьшинств, поддерживать свои корни и разносторонне развивать личность, а также изучать значительную часть предметов в начальной школе на родном языке.

Напомним, 22 марта Сейм Латвии в третьем чтении принял поправки к закону об образовании, предусматривающие постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке.

В России назвали решение Латвии перевести школы нацменшинств на государственный язык "продолжением дискриминационной политики" русскоязычного населения.

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