Президент Латвії затвердив перехід російських шкіл на державну мову навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент Латвії Раймондс Вейоніс в понеділок затвердив внесення змін до закону про освіту, які передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на латиську мову навчання. Про це йдеться на сайті президента, передає УНН.
"Навчання в середній школі латиською мовою забезпечить рівні можливості для всіх молодих людей отримати якісну освіту і влаштувати своє життя в Латвії, щоб вчитися і працювати тут. Це сформує більш згуртоване суспільство і більш сильну державу", - підкреслив президент.
Вейоніс зазначив, що у дітей, як і раніше, залишається можливість вивчати культуру та ідентичність нацменшин, підтримувати своє коріння і різнобічно розвиватися, а також вивчати значну частину предметів в початковій школі рідною мовою.
Нагадаємо, 22 березня Сейм Латвії в третьому читанні прийняв поправки до закону про освіту, що передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою.
У Росії назвали рішення Латвії перевести школи нацменшин на державну мову "продовженням дискримінаційної політики" російськомовного населення.