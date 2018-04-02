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Президент Латвії затвердив перехід російських шкіл на державну мову навчання

Президент Латвії затвердив перехід російських шкіл на державну мову навчання

Київ • УНН

 • 9771 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Президент Латвії Раймондс Вейоніс в понеділок затвердив внесення змін до закону про освіту, які передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на латиську мову навчання. Про це йдеться на сайті президента, передає УНН.

"Навчання в середній школі латиською мовою забезпечить рівні можливості для всіх молодих людей отримати якісну освіту і влаштувати своє життя в Латвії, щоб вчитися і працювати тут. Це сформує більш згуртоване суспільство і більш сильну державу", - підкреслив президент.

Вейоніс зазначив, що у дітей, як і раніше, залишається можливість вивчати культуру та ідентичність нацменшин, підтримувати своє коріння і різнобічно розвиватися, а також вивчати значну частину предметів в початковій школі рідною мовою.

Нагадаємо, 22 березня Сейм Латвії в третьому читанні прийняв поправки до закону про освіту, що передбачають поступовий перехід шкіл національних меншин на навчання державною мовою.

У Росії назвали рішення Латвії перевести школи нацменшин на державну мову "продовженням дискримінаційної політики" російськомовного населення.

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