Президент: каждый четвертый судья нового ВСУ - адвокат или ученый

"Каждый четвертый судья нового Верховного суда - адвокат или ученый. Хочу проинформировать общество, что это - беспрецедентно. Ведь никогда раньше никак и никто не из судебной системы не имел права претендовать (на должность судьи ВСУ - ред.). Хочу отметить, что более трети (склада) - судьи 1-й или второй инстанции, которым до реформы было очень непросто попасть в состав Верховного суда", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, в субботу 11 ноября 113 человек вступили в должности судей обновленного Верховного суда Украины.