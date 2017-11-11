Президент: каждый четвертый судья нового ВСУ - адвокат или ученый
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Каждый четвертый судья нового Верховного суда Украины является в прошлом или адвокатом, или ученым, а треть - судьи судов 1-й или 2-й инстанции. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии назначения на должности новых судей в Верховный суд Украины, передает корреспондент УНН.
"Каждый четвертый судья нового Верховного суда - адвокат или ученый. Хочу проинформировать общество, что это - беспрецедентно. Ведь никогда раньше никак и никто не из судебной системы не имел права претендовать (на должность судьи ВСУ - ред.). Хочу отметить, что более трети (склада) - судьи 1-й или второй инстанции, которым до реформы было очень непросто попасть в состав Верховного суда", - сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, в субботу 11 ноября 113 человек вступили в должности судей обновленного Верховного суда Украины.