Президент: кожен четвертий суддя нового ВСУ є адвокатом чи науковцем

"Кожен четвертий суддя нового Верховного суду – адвокат чи науковець. Хочу поінформувати суспільство, що це – безпрецедентно. Адже ніколи раніше ніяк і ніхто з-поза судової системи не мав права претендувати (на посаду судді ВСУ - ред.). Хочу наголосити, що більше третини (складу) – судді 1-ї або другої інстанції, яким до реформи було дуже непросто потрапити до складу Верховного суду", - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, у суботу 11 листопада 113 осіб вступили на посади суддів оновленого Верховного суду України.