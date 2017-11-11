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Президент: кожен четвертий суддя нового ВСУ є адвокатом чи науковцем

Президент: кожен четвертий суддя нового ВСУ є адвокатом чи науковцем

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Кожен четвертий суддя нового Верховного суду України є в минулому або адвокатом, або науковцем, а третина – судді судів 1-ї чи 2-ї інстанцій. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час церемонії призначення на посади нових суддів до Верховного суду України, передає кореспондент УНН.

"Кожен четвертий суддя нового Верховного суду – адвокат чи науковець. Хочу поінформувати суспільство, що це – безпрецедентно. Адже ніколи раніше ніяк і ніхто з-поза судової системи не мав права претендувати (на посаду судді ВСУ - ред.). Хочу наголосити, що більше третини (складу) – судді 1-ї або другої інстанції, яким до реформи було дуже непросто потрапити до складу Верховного суду", - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, у суботу 11 листопада 113 осіб вступили на посади суддів оновленого Верховного суду України.

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