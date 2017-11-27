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Президент "Киевгорстроя" рассказал о мотивации сотрудников

Президент "Киевгорстроя" рассказал о мотивации сотрудников

Киев  •  УНН

 • 9065 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. О методах мотивации и отборе персонала рассказал президент Холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, пишет УНН.

По его словам, в 2017 году в компанию пришло работать 30 новых сотрудников. Хотя вакансии в компании открываются не часто.

"Ушли от нас в течение года по разным причинам 10 человек. В тоже время у нас солидное прибавление не только в штате. 16 женщин за этот год ушли в декрет и родили малышей, даже двойни есть. Так что вакансии в "Киевгорстрое" появляются не часто. Сотрудники любят компанию, ценят свою работу и очень редко уходят по доброй воле", - рассказал И.Кушнир.

Он отметил, что конкурс при приеме на работу составляет 4-5 человек на место. Одним из главных требований к соискателям является желание работать, развиваться, предлагать нестандартные подходы. В компании не любят лентяев.

Если же все же человек станет частью команды "Киевгорстроя", то может рассчитывать на довольно солидный социальный пакет.

"Это и квалифицированная бесплатная медпомощь в одном из лучших медучреждений Киева клинике "Медбуд", и материальная помощь к отпуску на оздоровление, и возможность на льготных условиях купить квартиру, премии, награды, поощрения. В "Киевгорстрое" людей ценят. У нас действительно хорошо работать тому человеку, который любит эту работу, и любит нашу компанию", - рассказал И.Кушнир.

По словам президента холдинга, в компании регулярно проводятся обучающие тренинги для сотрудников. Кроме того, успешный сотрудник может рассчитывать на карьерный рост.

"Главным инженером "Киевгостроя" сегодня работает человек, который 5 лет тому приехал на стройку простым прорабом", - рассказал И.Кушнир.

Что касается мотивации, то тут глава холдинга придерживается классической схемы кнута и пряника.

"У нас действует система финансового вознаграждения, КТУ – коэффициент трудового участия. Его процент, как и само наличие в день зарплаты, напрямую зависит от проделанной человеком работы. Есть результат – есть вознаграждение, нет – значит, лодырничал, и время делать выводы. В отделах продаж каждый день работу менеджеров оценивают по специальной методике. Каждую неделю подбивают результат, три человека, которые получили меньше всего баллов, оказываются за красной линией. Если три раза подряд твоя фамилия оказалась там, нужно искать себя в другой профессии", - пояснил И.Кушнир.

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