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Президент "Київміськбуду" розповів про мотивацію співробітників

Президент "Київміськбуду" розповів про мотивацію співробітників

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Про методи мотивації і відбір персоналу розповів президент Холдингової компанії "Київміськбуд" Ігор Кушнір, пише УНН.

За його словами, у 2017 році в компанію прийшли працювати 30 нових співробітників. Хоча вакансії в компанії відкриваються не часто.

"Пішли від нас протягом року з різних причин 10 осіб. У той же час у нас солідне поповнення не тільки в штаті. 16 жінок за цей рік пішли в декрет і народили малюків, навіть двійні є. Так що вакансії в "Київміськбуді" з'являються не часто. Співробітники люблять компанію, цінують свою роботу і дуже рідко йдуть по добрій волі", - розповів І.Кушнір.

Він зазначив, що конкурс під час прийому на роботу становить 4-5 осіб на місце. Однією з головних вимог до претендентів є бажання працювати, розвиватися, пропонувати нестандартні підходи. У компанії не люблять ледарів.

Якщо ж все-таки людина стане частиною команди "Київміськбуду", то може розраховувати на досить солідний соціальний пакет.

"Це і кваліфікована безплатна медична допомога в одному з кращих медичних закладів Києва клініці "Медбуд", і матеріальна допомога до відпустки на оздоровлення, і можливість на пільгових умовах придбати квартиру, премії, нагороди, заохочення. У "Київміськбуді" людей цінують. У нас дійсно добре працювати тій людині, яка любить цю роботу, і любить нашу компанію", - розповів І.Кушнір.

За словами президента холдингу, у компанії регулярно проводяться навчальні тренінги для співробітників. Крім того, успішний співробітник може розраховувати на кар'єрне зростання.

"Головним інженером "Київміськбуду" сьогодні працює людина, яка 5 років тому приїхала на будівництво простим виконробом", - розповів І.Кушнір.

Що стосується мотивації, то тут очільник холдингу дотримується класичної схеми батога і пряника.

"У нас діє система фінансової винагороди, КТУ - коефіцієнт трудової участі. Його відсоток, як і сама наявність у день зарплати, безпосередньо залежить від виконаної людиною роботи. Є результат - є винагорода, немає - значить, байдикував, і час робити висновки. У відділах продажів кожен день роботу менеджерів оцінюють за спеціальною методикою. Щотижня підбивають результат, три людини, які отримали найменше балів, опиняються за червоною лінією. Якщо три рази поспіль твоє прізвище опинилося там, потрібно шукати себе в іншій професії", - пояснив І.Кушнір.

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