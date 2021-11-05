Президент Франции выступит с обращением к нации в связи с ростом случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон обратится к нации по поводу роста числа случаев COVID-19, а также с другими вопросами, включая экономические реформы, заявил в пятницу представитель правительства Габриэль Атталь. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Уровень инфицирования во Франции резко возрос за последний месяц, при этом количество новых случаев заражения COVID-19 каждую неделю увеличивается на несколько процентов.
Среднее количество новых случаев заражения за 7 дней составляет более 6 200, против менее чем 4 200 в начале октября.
"Эпидемия снова набирает обороты в Европе, Европа вновь стала эпицентром эпидемии", - сказал Атталь журналистам.
Атталь заявил, что Макрон выступит с заявлением о ситуации с COVID-19, а также поговорит о восстановлении экономики и программе реформ своего правительства.
Атталь не уточнил, когда состоится выступление Макрона.
Дополнение
Последняя крупная телевизионная речь Макрона была 12 июля - в начале четвертой волны эпидемии - когда он объявил, что вакцинация станет обязательной для всех медицинских работников.
Французские эпидемиологи недавно предложили расширить сферу кампании по усилению вакцин, включив в нее новые категории населения.
В среду правительство заявило, что со следующей недели маски вновь станут обязательными для школьников в 39 областных управлениях, где уровень заражения высок.
В общем во Франции зарегистрировали 7 011 068 случаев COVID-19 и 115 457 смертей связанных с коронавирусом.