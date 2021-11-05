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Президент Франции выступит с обращением к нации в связи с ростом случаев COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон обратится к нации по поводу роста числа случаев COVID-19, а также с другими вопросами, включая экономические реформы, заявил в пятницу представитель правительства Габриэль Атталь. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Президент Франции выступит с обращением к нации в связи с ростом случаев COVID-19

Детали

Уровень инфицирования во Франции резко возрос за последний месяц, при этом количество новых случаев заражения COVID-19 каждую неделю увеличивается на несколько процентов.

Среднее количество новых случаев заражения за 7 дней составляет более 6 200, против менее чем 4 200 в начале октября.

"Эпидемия снова набирает обороты в Европе, Европа вновь стала эпицентром эпидемии", - сказал Атталь журналистам.

Атталь заявил, что Макрон выступит с заявлением о ситуации с COVID-19, а также поговорит о восстановлении экономики и программе реформ своего правительства.

Атталь не уточнил, когда состоится выступление Макрона.

Дополнение

Последняя крупная телевизионная речь Макрона была 12 июля - в начале четвертой волны эпидемии - когда он объявил, что вакцинация станет обязательной для всех медицинских работников.

Французские эпидемиологи недавно предложили расширить сферу кампании по усилению вакцин, включив в нее новые категории населения.

В среду правительство заявило, что со следующей недели маски вновь станут обязательными для школьников в 39 областных управлениях, где уровень заражения высок.

В общем во Франции зарегистрировали 7 011 068 случаев COVID-19 и 115 457 смертей связанных с коронавирусом.

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