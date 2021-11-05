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Президент Франції виступить зі зверненням до нації у зв’язку зі зростанням випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон звернеться до нації з приводу зростання кількості випадків COVID-19, а також з іншими питаннями, включаючи економічні реформи, заявив у п'ятницю речник уряду Габріель Атталь. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Президент Франції виступить зі зверненням до нації у зв’язку зі зростанням випадків COVID-19

Деталі

Рівень інфікування у Франції різко зріс за останній місяць, при цьому кількість нових випадків зараження COVID-19 щотижня збільшується на кілька відсотків.

Середня кількість нових випадків зараження за 7 днів становить понад 6 200, проти менше ніж 4 200 на початку жовтня.

"Епідемія знову набирає обертів у Європі, Європа знову стала епіцентром епідемії", - сказав Атталь журналістам.

Атталь заявив, що Макрон виступить із заявою про ситуацію з COVID-19, а також поговорить про відновлення економіки та програму реформ свого уряду.

Атталь не уточнив, коли відбудеться виступ Макрона.

Доповнення

Остання велика телевізійна промова Макрона була 12 липня - на початку четвертої хвилі епідемії - коли він оголосив, що вакцинація стане обов'язковою для всіх медичних працівників.

Французькі епідеміологи нещодавно запропонували розширити сферу кампанії з посилення вакцин, включивши в неї нові категорії населення.

У середу уряд заявив, що з наступного тижня маски знову стануть обов’язковими для школярів у 39 обласних управліннях, де рівень зараження високий.

Загалом у Франції зареєстрували 7 011 068 випадків COVID-19 та 115 457 смертей пов'язаних з коронавірусом.

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