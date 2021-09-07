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Президент ФИФА о скандальной отмене матча Бразилия-Аргентина: это безумие

Киев  •  УНН

 • 20476 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал отмену матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 между Бразилией и Аргентиной, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Мы видели, что произошло во время игры между Бразилией и Аргентиной, двумя самыми прославленными командами Южной Америки. Некоторые чиновники, полиция, сотрудники службы безопасности вышли на поле через несколько минут после начала матча, чтобы увести некоторых игроков, — это безумие, но мы должны решать эти проблемы. Это вопросы, которые возникают на фоне кризиса COVID-19”, — приводит слова Инфантино Reuters.

Контекст

5 сентября матч Бразилия — Аргентина был прерван из-за появления на поле полицейских. После этого аргентинцы в полном составе ушли с поля.

Работники правоохранительных органов хотели задержать четырех аргентинских футболистов из-за нарушения мер по защите от коронавируса: Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндию, Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо. Все они выступают в чемпионате Англии.

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