Президент ФІФА про скандальне скасування матчу Бразилія-Аргентина: це безумство

Цитата

“Ми бачили, що сталося під час гри між Бразилією і Аргентиною, двома найбільш прославленими командами Південної Америки. Деякі чиновники, поліція, співробітники служби безпеки вийшли на поле через декілька хвилин після початку матчу, щоб відвести деяких гравців, — це безумство, але ми повинні вирішувати ці проблеми. Це питання, які виникають на фоні кризи COVID-19”, — наводить слова Інфантіно Reuters.

Контекст

5 вересня матч Бразилія — Аргентина був перерваний через появу на полі поліцейських. Після цього аргентинці в повному складі пішли з поля.

Працівники правоохоронних органів хотіли затримати чотирьох аргентинських футболістів через порушення заходів по захисту від коронавірусу: Еміліано Мартінеса, Еміліано Буендіа, Крістіана Ромеро і Джовані Ло Чельсо. Всі вони виступають у чемпіонаті Англії.