Скандал навколо зірваного санітарними органами матчу Бразилія-Аргентина: що відомо наразі

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Матч Бразилія — Аргентина мав стати центральним у восьмому турі відбору на чемпіонат світу-2022 у Південній Америці, але був припинений після старту на вимогу Національного агентства спостереження за здоров’ям Бразилії (Anvisa). УНН зібрав деталі, що відомо навколо скандалу наразі.

Матч та кваліфікація на ЧС-2022 у Південній Америці

За підсумками перших семи турів бразильці йшли на першому місці — маючи 21 пункт з 21-го можливого, аргентинці — другими, маючи в активі 15 очків. Очного матчу між цими збірними у цьому відборі ще не було, востаннє вони зустрічалися у фіналі Копа Америка-2021 — Аргентина мінімально перемогла.

Даний матч відбору відбувався на стадіоні у бразильському Сан-Паулу. Збірні оголосили стартові склади, зокрема мали зіграти Неймар та Лео Мессі, вийшли на поле і навіть зіграли декілька хвилин. Однак після п’яти хвилин біля поля з’явилися органи охорони здоров’я штату Сан-Паулу (філія Anvisa), які дали команди зупинити гру, аби депортувати чотирьох аргентинських футболістів.

Momento em que fiscais da Anvisa entraram no gramado da Neo Química Arena e interromperam Brasil x Argentina: pic.twitter.com/VqrIh7xFQY

— Goleada Info (@goleada_info) September 5, 2021

Позиція бразильського санітарного регулятора

Раніше Anvisa повідомило про порушення чотирма гравцями аргентинської команди заборони на в’їзд до Бразилії тим, хто за 14 днів перед цим відвідував Велику Британію, Індію або ПАР. Конкретні імена там не називали. Як уточнили ЗМІ, мова йде про гравців англійських клубів “Астон Вілла” Еміліано Мартінесі і Еміліано Буендіа і “Тоттенхема” Джованні Ло Чельсо і Крістіане Ромеро. Троє з них, крім Буендіа, вийшли на поле в основному складі. Як уточнюється, при в’їзді вони вказали некоректні відомості про місця свого перебування протягом останніх двох тижнів, влада вимагає відсторонити їх від спортивного заходу і видворити з країни.

Agora bagunçou de vez! #trbrasil pic.twitter.com/Npin6Y3pVd

— Bruno Cassucci (@brunocassucci) September 5, 2021

Messi voltou a campo, já sem uniforme, e conversa agora com Tite, Neymar e outros jogadores brasileiros. Segue o impasse sobre o reinicio do jogo #trbrasil pic.twitter.com/aRpYziaJuN

— Bruno Cassucci (@brunocassucci) September 5, 2021

Позиції футбольних функціонерів

Водночас футбольні функціонери Бразилії та Аргентини не розуміють, чому рішення не вдалося знайти перед початком гри і чому матч був перерваний уже в процесі. Президент Бразильської федерації футболу розкритикував дії органів охорони здоров’я: “Мені шкода усіх фанів спорту, які хотіли подивитися гру по телебаченню. З усією повагою до Anvisa, вони могли вирішити це питання швидше і не чекати на початок гри”.

Згідно із заявою Аргентинської федерації футболу, місцева збірна перебуває в Бразилії з п’ятниці, 3 вересня, та заповнила усі потрібні документи. Як тільки матч було зупинено, збірна Аргентини пішла з поля у підтрибунні приміщення. Бразильці залишалися на полі, вели перемовини з представниками Anvisa.

Acontece agora um rachão, sem divisão de reservas e titulares. Que situação surreal #trbrasil pic.twitter.com/Q0pW7oN68I

— Bruno Cassucci (@brunocassucci) September 5, 2021

Трохи пізніше на поле повернувся Ліонель Мессі, уже без форми. Він спілкувався з бразильськими футболістами та функціонерами. Спершу матч призупинили, але за годину з моменту зупинки було прийняте рішення про повне скасування. Подальші рішення ще не були прийняті щодо місця та дати перегравання матчу. Наразі збірна Аргентини покинула Бразилію.

#SelecciónMayor ¡Nos vamos a casa! #UnidosSiempre pic.twitter.com/Xs74usY60E

— Selección Argentina  (@Argentina) September 6, 2021

Збірна Бразилії, яка залишалася на полі, провела невелике тренування перед обмеженою кількістю глядачів на стадіоні. У найближчі дні матч не буде переграно, оскільки обидві збірні мають зіграні наступні матчі відбору уже в четвер, 10 вересня.

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