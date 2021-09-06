Скандал вокруг сорванного санитарными органами матча Бразилия-Аргентина: что известно на данный момент

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Матч Бразилия — Аргентина должен был стать центральным в восьмом туре отбора на чемпионат мира-2022 в Южной Америке, но был приостановлен после старта по требованию Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa). УНН собрал детали, что известно вокруг скандала на данный момент.

Матч и квалификация на ЧМ-2022 в Южной Америке

По итогам первых семи туров бразильцы шли на первом месте — имея 21 пункт с 21-го возможного, аргентинцы — вторыми, имея в активе 15 очков. Очного матча между этими сборными в этом отборе еще не было, последний раз они встречались в финале Копа Америка-2021 — Аргентина минимально победила.

Данный матч отбора проходил на стадионе в бразильском Сан-Паулу. Сборные объявили стартовые составы, в частности должны были сыграть Неймар и Лео Месси, вышли на поле и даже сыграли несколько минут. Однако после пяти минут у поля появились органы здравоохранения штата Сан-Паулу (филиал Anvisa), которые дали команды остановить игру, чтобы депортировать четырех аргентинских футболистов.

Momento em que fiscais da Anvisa entraram no gramado da Neo Química Arena e interromperam Brasil x Argentina : pic.twitter.com/VqrIh7xFQY

— Goleada Info (@goleada_info) September 5, 2021

Позиция бразильского санитарного регулятора

Ранее Anvisa сообщило о нарушении четырьмя игроками аргентинской команды запрета на въезд в Бразилию тем, кто за 14 дней до этого посещал Великобританию, Индию или ЮАР. Конкретные имена там не называли. Как уточнили СМИ, речь идет об игроках английских клубов “Астон Вилла” Эмилиано Мартинесе и Эмилиано Буэндиа и “Тоттенхэма” Джованни Ло Чельсо и Кристиане Ромеро. Трое из них, кроме Буэндиа, вышли на поле в основном составе. Как уточняется, при въезде они указали некорректные сведения о местах своего пребывания в течение последних двух недель, власть требует отстранить их от спортивного мероприятия и выдворить из страны.

Agora bagunçou de vez! #trbrasil pic.twitter.com/Npin6Y3pVd

— Bruno Cassucci (@brunocassucci) September 5, 2021

Messi voltou a campo, já sem uniforme, e conversa agora com Tite, Neymar e outros jogadores brasileiros. Segue o impasse sobre o reinicio do jogo #trbrasil pic.twitter.com/aRpYziaJuN

— Bruno Cassucci (@brunocassucci) September 5, 2021

Позиции футбольных функционеров

В то же время футбольные функционеры Бразилии и Аргентины не понимают, почему решение не удалось найти перед началом игры и почему матч был прерван уже в процессе. Президент Бразильской федерации футбола раскритиковал действия органов здравоохранения: “Мне жаль всех фанатов спорта, которые хотели посмотреть игру по телевидению. Со всем уважением к Anvisa, они могли решить этот вопрос быстрее и не ждать начало игры”.

Согласно заявлению Аргентинской федерации футбола, местная сборная находится в Бразилии с пятницы, 3 сентября, и заполнила все необходимые документы. Как только матч был остановлен, сборная Аргентины ушла с поля в подтрибунные помещения. Бразильцы оставались на поле, вели переговоры с представителями Anvisa.

Acontece agora um rachão, sem divisão de reservas e titulares. Que situação surreal #trbrasil pic.twitter.com/Q0pW7oN68I

— Bruno Cassucci (@brunocassucci) September 5, 2021

Чуть позже на поле вернулся Лионель Месси, уже без формы. Он общался с бразильскими футболистами и функционерами. Сначала матч приостановили, но через час с момента остановки было принято решение о полной отмене. Дальнейшие решения еще не были приняты относительно места и даты переигровки матча. На данный момент сборная Аргентины покинула Бразилию.

# SelecciónMayor ¡Nos vamos a casa! #UnidosSiempre pic.twitter.com/Xs74usY60E

— Selección Argentina (@Argentina) September 6, 2021

Сборная Бразилии, которая оставалась на поле, провела небольшую тренировку перед ограниченным количеством зрителей на стадионе. В ближайшие дни матч не будет переигран, поскольку обе сборные имеют сыграны следующие матчи отбора уже в четверг, 10 сентября.

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