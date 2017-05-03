Президент разрешил присвоение звания Герой Украины отдельной категории иностранцев

Речь идет о законе "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О государственных наградах Украины", принятом Верховной Радой 13 апреля 2017 года.

"Украина благодарна и всегда будет помнить подвиг героев Небесной сотни, отдавших самое ценное - свою жизнь. Отдали его не только за свободу нашего государства, но и за то, чтобы сохранить демократию и свободу во всей Европе и во всем мире", - отметил Президент.

П.Порошенко отметил, что в этой борьбе бок о бок с украинцами стояли и граждане других стран.

Глава государства добавил, что благодаря их самопожертвованию мы живем и имеем уникальный шанс изменить страну к лучшему, и не должны его упустить. "На свой великий подвиг Небесная сотня шла сознательно и без всякого страха, так же как и сегодня украинские Герои защищают наше государство от российского агрессора на Донбассе. Они защищают право Украины быть действительно независимой, успешной европейской страной", - отметил Петр Порошенко.

Соответствующим законом, как сообщается, устанавливается, что звание Герой Украины как исключение может быть присвоено посмертно иностранцу, награжденному орденом героев Небесной сотни, за совершение выдающегося геройского поступка, связанного с отстаиванием конституционных принципов демократии, прав и свобод человека во время Революции достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года).

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Глава государства инициировал внесение соответствующих изменений в действующее законодательство по результатам встречи с семьями героев Небесной сотни, которая состоялась 20 февраля этого года. Президент наградил орденами героев Небесной сотни трех иностранцев - граждан Беларуси Михаила Жизневского, Грузии - Зураба Хурцию и Давида Кипиани, погибших во время Революции достоинства.

Напомним, Президент наградил родственников героев Небесной сотни.