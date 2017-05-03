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Президент дозволив присвоєння звання Герой України окремій категорії іноземців

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон, що надає можливість присвоїти звання Герой України іноземцям. Про це УНН повідомили у прес-службі АП.

Президент дозволив присвоєння звання Герой України окремій категорії іноземців

Йдеться про закон “Про внесення зміни до розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про державні нагороди України”, прийнятий Верховною Радою 13 квітня 2017 року.

“Україна вдячна і завжди пам’ятатиме подвиг героїв Небесної сотні, що віддали найцінніше — своє життя. Віддали його не тільки за свободу нашої держави, але і за те, щоб зберегти демократію і свободу в усій Європі і в усьому світі”, — зазначив Президент.

П.Порошенко наголосив, що в цій боротьбі пліч-о-пліч з українцями стояли і громадяни інших країн.

Глава держави додав, що завдяки їхній самопожертві ми живемо і маємо унікальний шанс змінити країну на краще, і не повинні його змарнувати. “На свій великий подвиг Небесна сотня йшла свідомо і без жодного страху, так само як і сьогодні українські Герої боронять нашу державу від російського агресора на Донбасі. Вони боронять право України бути справді незалежною, успішною європейською державою”, — зазначив Петро Порошенко.

Відповідним законом, як повідомляється, встановлюється, що звання Герой України як виняток може бути присвоєно посмертно іноземцю, нагородженому орденом героїв Небесної сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов’язаного із відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року — лютий 2014 року).

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Глава держави ініціював внесення відповідних змін до діючого законодавства за результатами зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, яка відбулася 20 лютого цього року. Президент нагородив орденами Героїв Небесної Сотні трьох іноземців — громадян Білорусі Михайла Жизневського, Грузії — Зураба Хурцію і Давида Кіпіані, які загинули під час Революції Гідності.

Нагадаємо, Президент нагородив родичів героїв Небесної сотні.

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