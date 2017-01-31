Президент дал председателю Донецкой ВГА ряд поручений по урегулированию ситуации в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко дал необходимые поручения и распоряжения председателю Донецкой военно-гражданской администрации Павлу Жебривскому по урегулированию ситуации в Авдеевке. Об этом П.Жебривский сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Звонил Президент Украины Петр Порошенко. Я доложил ему о текущей ситуации в Авдеевке. Был определен круг вопросов, которые больше всего нуждаются в оперативном вмешательстве на высшем уровне и решения. Петр Порошенко дал необходимые поручения и распоряжения ", - сообщил П.Жебривский.
Кроме того, председатель Донецкой ВГА сообщил, что имел телефонный разговор с премьером-министром Украины Владимиром Гройсманом о ситуации в районе Авдеевки.
"Президент и Правительство держат ситуацию в Авдеевке на постоянном контроле", - добавил П.Жебривский.
Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы .
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов" .
ОЦКК сообщил, что боевики совершили 10 попыток штурма позиций ВСУ в районе Авдеевки за два дня .