Президент дав голові Донецької ВЦА низку доручень щодо врегулювання ситуації в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко дав необхідні доручення та розпорядження голові Донецької військово-цивільної адміністрації Павлу Жебрівському щодо врегулювання ситуації в Авдіївці. Про це П.Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Телефонував Президент України Петро Порошенко. Я доповів йому про поточну ситуацію в Авдіївці. Було визначено коло питань, які найбільше потребують оперативного втручання на найвищому рівні та вирішення. Петро Порошенко дав необхідні доручення та розпорядження”, — повідомив П.Жебрівський.
Крім того, голова Донецької ВЦА повідомив, що мав телефонну розмову з Прем’єром-міністром України Володимиром Гройсманом щодо ситуації в районі Авдіївки.
“Президент і Уряд тримають ситуацію в Авдіївці на постійному контролі”, — додав П.Жебрівський.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
СЦКК повідомив, що бойовики зробили 10 спроб штурму позицій ЗСУ в районі Авдіївки за два дні.