Президент Болгарии принял приглашение П.Порошенко посетить Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Президент Болгарии Румен Радев принял приглашение Президента Украины Петра Порошенко осуществить официальный визит в Украину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Глава государства пригласил Румена Радева осуществить официальный визит в Украину в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято ", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что П.Порошенко поздравил Р.Радева со вступлением на высший государственный пост.
Как сообщал УНН, 22 января в Софии прошла инаугурация 5-го президента Болгарии Румена Радева , который известен своей пророссийской позицией.