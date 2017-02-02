Президент Болгарії прийняв запрошення П.Порошенка відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Президент Болгарії Румен Радев прийняв запрошення Президента України Петра Порошенка здійснити офіційний візит до України, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Глава держави запросив Румена Радева здійснити офіційний візит до України у зручний для нього час. Запрошення було з вдячністю прийнято”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, зазначається, що П.Порошенко привітав Р.Радева зі вступом на на найвищу державну посаду.
Як повідомляв УНН, 22 січня у Софії пройшла інавгурація 5-го президента Болгарії Румена Радева, який відомий своєю проросійською позицією.