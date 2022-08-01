Президент Болгарии назначил внеочередные выборы на 2 октября

Детали

Радев также назначил бывшего министра труда Галаба Донева руководителем временного правительства, которое будет действовать со 2 августа до тех пор, пока после выборов не будет сформировано новое правительство. Радев изложит приоритеты нового правительства во вторник, говорится в заявлении его офиса.

Страна столкнулась с растущей инфляцией, проблемами со снабжением природным газом и другими последствиями войны в Украине.

Назначение 55-летнего Донева рассматривается как попытка возобновить импорт российского газа, а также наладить дипломатические отношения с Москвой, разорванные при правительстве Петкова.

Дополнение

Петков выслал 70 российских дипломатических сотрудников из-за подозрений в шпионаже и отказался платить за российский газ в рублях, что привело к тому, что Москва прекратила поставки в страну, почти полностью зависящую от российского газа.

Его правительство, которое обязалось бороться с широко распространенной коррупцией и критиковало вторжение россии в Украину, было свергнуто в результате вотума недоверия только через шесть месяцев после вступления в должность.

С тех пор три попытки обеспечить большинство для нового правительства потерпели неудачу, что усугубило политический кризис, который может поставить под угрозу миллиарды евро помощи ЕС для восстановления и сорвать планы балканской страны перейти на евро с 2024 года.

Новому правительству также придется столкнуться с неопределенностью по поводу поставки газа накануне зимы, поскольку ЕС готовится к дальнейшему прекращению поставок газа из россии.

Опросы общественного мнения показывают, что новые выборы, скорее всего, приведут к еще одному расколу парламента, где центристская партия Петкова будет идти бок о бок с правоцентристской партией ГЭРБ бывшего премьера Бойко Борисова.

Опросы также показывают, что у партий коалиции Петкова. которая уходит, мало шансов сформировать новое большинство, и указывают на рост поддержки националистических и пророссийских партий.