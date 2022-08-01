Президент Болгарії назначив позачергові вибори на 2 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Президент Болгарії Румен Радєв призначив 2 жовтня датою проведення четвертих парламентських виборів у країні менш як за два роки після краху у червні коаліційного уряду прем'єр-міністра-реформатора Кирила Пєткова. Про це УНН пише посилаючись на агенство Reuters.
Деталі
Радєв також призначив колишнього міністра праці Галаба Донєва керівником тимчасового уряду, який діятиме з 2 серпня доти, доки після виборів не буде сформовано новий уряд. Радєв викладе пріоритети нового уряду у вівторок, йдеться у заяві його офісу.
Країна стикнулася зі зростаючою інфляцією, проблемами з постачанням природного газу та іншими наслідками війни в Україні.
Призначення 55-річного Донєва розглядається як спроба відновити імпорт російського газу, а також налагодити дипломатичні відносини з Москвою, розірвані при уряді Пєткова.
Доповнення
Пєтков вислав 70 російських дипломатичних співробітників через підозри у шпигунстві і відмовився платити за російський газ у рублях, що призвело до того, що Москва припинила постачання в країну, що майже повністю залежить від російського газу.
Його уряд, який зобов'язався боротися з широко поширеною корупцією і критикував вторгнення росії в Україну, було повалено внаслідок вотуму недовіри лише через шість місяців після вступу на посаду.
З того часу три спроби забезпечити більшість для нового уряду зазнали невдачі, що посилило політичну кризу, яка може поставити під загрозу мільярди євро допомоги ЄС для відновлення та зірвати плани балканської країни перейти на євро з 2024 року.
Новому уряду також доведеться зіткнутися з невизначеністю щодо постачання газу напередодні зими, оскільки ЄС готується до подальшого припинення постачання газу з росії.
Опитування громадської думки показують, що нові вибори, швидше за все, призведуть до ще одного розколу парламенту, де центристська партія Пєткова йтиме пліч-о-пліч з правоцентристською партією ГЕРБ колишнього прем'єра Бойка Борисова.
Опитування також показують, що у партій коаліції Пєткова, що йде, мало шансів сформувати нову більшість, і вказують на зростання підтримки націоналістичних і проросійських партій.