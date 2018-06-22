Президент Беларуси: мы не просились в ЕС, но хотим отношений на зависть всем

Об этом он объявил во время встречи с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом в Минске.

Он также отметил, что Минску и Брюсселю следует строить партнерские отношения с учетом соседства: “А с соседями, поскольку они от бога, надо дружить, выстраивать партнерские отношения. Так вот, мы ни в коем случае не спешили, не обещали вам того, чего мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы присматривались к Европейскому Союзу... Мы решили идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения”.

Президент Беларуси выразил готовность дальше развивать партнерство “на зависть всем”.

Лукашенко заверил, что: “Мы не просились в Евросоюз, но мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, каким бы, может быть, завидовали даже члены ЕС. И если Европейский Союз на это готов, мы свой путь готовы пройти”.

Касаясь темы документов о партнерстве между Беларусью и ЕС, готовящихся к подписанию, Лукашенко отметил, что их основой должны быть торгово-экономические отношения.

“Разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмена смертной казни — это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и открыто об этом говорим. Но основой есть наши торгово-экономические, финансовые отношения”, - сказал Лукашенко.

Как сообщал УНН, Лукашенко заявил о попытках “приватизировать Победу” в России.