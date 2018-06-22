Президент Білорусі: ми не просились в ЄС, але хочемо відносин на заздрість усім

Про це він оголосив під час зустрічі з єврокомісаром з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнесом Ганом у Мінську.

Він також зазначив, що Мінську та Брюсселю слід будувати партнерські відносини з огляду на сусідство: “А з сусідами, оскільки вони від бога, треба дружити, вибудовувати партнерські відносини. Так ось, ми ні в якому разі не поспішали, що не обіцяли вам того, чого ми не можемо зробити. Ви придивлялися до нас, ми придивлялися до Європейського Союзу... Ми вирішили йти назустріч один одному, відновлювати дружні, партнерські відносини”.

Президент Білорусі висловив готовність далі розбудовувати партнерство “на заздрість усім”.

Лукашенко запевнив, що: “Ми не просилися до Євросоюзу, але ми хотіли б, щоб у нас з ЄС були такі відносини, яким би, може бути, заздрили навіть члени ЄС. І якщо Європейський Союз на це готовий, ми свій шлях готові пройти”.

Торкаючись теми документів про партнерство між Білоруссю і ЄС, які готуються до підписання, Лукашенко відзначив, що їх основою повинні бути торгово-економічні відносини.

“Розмови про демократію, свободу слова, політв’язнів, скасування смертної кари — це само собою зрозуміло, ми не знімаємо це з порядку денного, ми сміливо і відкрито про це говоримо. Але основою є наші торгово-економічні, фінансові відносини”, — сказав Лукашенко.

Як повідомляв УНН, Лукашенко заявив про спроби “приватизувати Перемогу” в Росії.