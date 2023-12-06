Президент Байден планирует объявить о пакете помощи Украине в размере 175 миллионов долларов
Киев • УНН
Президент Байден намерен объявить о выделении Украине помощи в размере 175 миллионов долларов и будет призывать Конгресс одобрить его запрос на финансирование национальной безопасности.
Президент США Джо Байден планирует объявить о предоставлении Украине помощи в размере 175 млн долларов, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Представитель США сообщил, что Байден планирует объявить о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 175 млн долларов. Также президент США будет призывать Конгресс принять его запрос на финансирование национальной безопасности.
Напомним
Есть достаточно высокие шансы, что в Сенате США в среду, 6 декабря, законопроект о дополнительной помощи Украине не будет поддержан.
Президент Байден планирует объявить о пакете помощи Украине в размере 175 миллионов долларов
Президент Байден намерен объявить о выделении Украине помощи в размере 175 миллионов долларов и будет призывать Конгресс одобрить его запрос на финансирование национальной безопасности.
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