Президент Байден планирует объявить о пакете помощи Украине в размере 175 миллионов долларов

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
  •  105091 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
  •  109626 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
  •  108354 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
  •  113951 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
  •  124411 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  118229 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  111588 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  273922 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  242023 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  292917 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238367 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  64525 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  238487 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  38715 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  34231 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
prezident-baiden-planiruet-obyavit-o-pakete-pomoshchi-ukraine-v-razmere-175-millionov-dollarov

Президент Байден планирует объявить о пакете помощи Украине в размере 175 миллионов долларов

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 17:55  •  14907 просмотра

Read in English

Президент Байден намерен объявить о выделении Украине помощи в размере 175 миллионов долларов и будет призывать Конгресс одобрить его запрос на финансирование национальной безопасности.

Президент США Джо Байден планирует объявить о предоставлении Украине помощи в размере 175 млн долларов, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Представитель США сообщил, что Байден планирует объявить о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 175 млн долларов. Также президент США будет призывать Конгресс принять его запрос на финансирование национальной безопасности.

Напомним

Есть достаточно высокие шансы, что в Сенате США в среду, 6 декабря, законопроект о дополнительной помощи Украине не будет поддержан.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
Президент Байден планує оголосити про пакет допомоги Україні у розмірі 175 мільйонів доларів
President Biden plans to announce a пакет 175 million aid package for Ukraine
Новости по теме

Президент Байден планирует объявить о пакете помощи Украине в размере 175 миллионов долларов

Президент Байден намерен объявить о выделении Украине помощи в размере 175 миллионов долларов и будет призывать Конгресс одобрить его запрос на финансирование национальной безопасности.

Политика •   •  14907 просмотра
Президент Байден планирует объявить о пакете помощи Украине в размере 175 миллионов долларов

Несмотря на похолодание: до конца этой недели дефицита в энергосистеме не ожидается - Укрэнерго

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщает, что на этой неделе в энергосистеме Украины не ожидается дефицита электроэнергии, несмотря на увеличение потребления и холодную погоду.

Экономика •   •  17119 просмотра
Несмотря на похолодание: до конца этой недели дефицита в энергосистеме не ожидается - Укрэнерго

Украина и Австрия обсуждают ядерную безопасность и поддержку украинского энерго сектора

Министр энергетики Украины Галущенко и посол Австрии Бенчио встретились, чтобы обсудить ядерную безопасность и энергетическое сотрудничество. Они подчеркнули глобальные проблемы ядерной безопасности, и Украина поблагодарила Австрию за финансирование миссии МАГАТЭ.

Экономика •   •  20590 просмотра
Украина и Австрия обсуждают ядерную безопасность и поддержку украинского энерго сектора

Вспышка инфекции в Полтаве: отравившиеся студенты находятся в состоянии средней тяжести

Студенты, госпитализированные с отравлением в Полтавском юридическом институте, находятся в состоянии средней тяжести. Медицинские службы и полиция продолжают расследование острой вспышки кишечника, связанной со студенческим кафе.

Общество •   •  15372 просмотра
Вспышка инфекции в Полтаве: отравившиеся студенты находятся в состоянии средней тяжести

"Правительство допустило ошибки": бывший премьер-министр Борис Джонсон на слушаниях извинился перед семьями жертв Covid

Бывший премьер-министр Борис Джонсон извинился за ошибки правительства в борьбе с COVID-19 в ходе расследования, признав недооценку кризиса. Он выразил сожаление по поводу числа погибших от пандемии в Великобритании.

Политика •   •  15285 просмотра
"Правительство допустило ошибки": бывший премьер-министр Борис Джонсон на слушаниях извинился перед семьями жертв Covid

Херсон снова под обстрелом: оккупанты атакуют с временно оккупированного левого берега

Днепровский район Херсона под обстрелом. Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега.

Война •   •  22448 просмотра
Херсон снова под обстрелом: оккупанты атакуют с временно оккупированного левого берега

Нацгвардейцы дроном-камикадзе уничтожили новейший российский ЗРК Витязь на Херсонщине

Национальная гвардия Украины уничтожила новейший российский зенитно-ракетный комплекс з-350 в Херсонской области.

Война •   •  25368 просмотра
Нацгвардейцы дроном-камикадзе уничтожили новейший российский ЗРК Витязь на Херсонщине

В рф подтвердили смерть Кивы и открыли дело

Экс депутат Верховной Рады Украины Илья Кива был убит в Московской области, ведется расследование убийства.

Криминал и ЧП •   •  20909 просмотра
В рф подтвердили смерть Кивы и открыли дело

Военные облигации и депозит: в НБУ дали совет, куда украинцам вложить деньги

Глава Национального банка Украины Василий Фурман рекомендует украинцам инвестировать в военные облигации и банковские депозиты, предлагая доходность в пределах 14-18% годовых, что выше текущего уровня инфляции.

Война •   •  27962 просмотра
Военные облигации и депозит: в НБУ дали совет, куда украинцам вложить деньги

На Харьковщине спасатели под вражеским обстрелом ликвидировали возгорание в частных домах

Спасатели в Харьковской области тушили пожары в домах, вызванные российскими обстрелами, несмотря на продолжающиеся обстрелы. В результате действий врага была повреждена гражданская инфраструктура и ранены жители.

Война •   •  23839 просмотра
На Харьковщине спасатели под вражеским обстрелом ликвидировали возгорание в частных домах