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Президент Азербайджана заявил, что Баку не устраивают переговоры Армении с РФ о модернизации войск

Президент Азербайджана заявил, что Баку не устраивают переговоры Армении с РФ о модернизации войск

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Азербайджан выражает обеспокоенность в связи с тем, что Армения ведет переговоры с Россией о модернизации собственных вооруженных сил. Об этом во вторник заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на конференции “Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество”, пишет УНН.

Детали

“Мы очень обеспокоены тем, что Армения ведет переговоры с Россией о модернизации своей армии. И о своем беспокойстве мы уведомили российскую сторону. Любая возможность для мести лишь создаст ненужное напряжение”, — сказал он.

Вместе с тем Алиев не исключает мирного сосуществования армян и азербайджанцев. “Я думаю, не будет проблем в том, чтобы жить бок о бок. В качестве примера я неоднократно приводил Грузию, где азербайджанцы и армяне живут вместе не только в одном регионе, но даже иногда в одних деревнях”, — отметил глава государства.

Ранее

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник заявил, что его страна не имеет территориальных претензий к Армении и также заявил о возможности заключения мирного соглашения с Ереваном.

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