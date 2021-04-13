Президент Азербайджану заявив, що Баку не влаштовують перемовини Вірменії з РФ про модернізацію військ

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“Ми дуже стурбовані тим, що Вірменія веде переговори з Росією про модернізацію своєї армії. І про своє занепокоєння ми повідомили російську сторону. Будь-яка можливість для помсти лише створить непотрібну напругу”, — сказав він.

Разом з тим Алієв не виключає мирного співіснування вірмен і азербайджанців. “Я думаю, що не буде проблем в тому, щоб жити пліч-о-пліч. Як приклад я неодноразово наводив Грузію, де азербайджанці і вірмени живуть разом не тільки в одному регіоні, але навіть іноді в одних селах”, — зазначив глава держави.

Раніше

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у вівторок заявив, що його країна не має територіальних претензій до Вірменії і також заявив про можливість укладення мирної угоди з Єреваном.