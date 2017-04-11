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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61892 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107314 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164847 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121010 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119321 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114008 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент ассоциации международных автоперевозок рассказал, как разыгрываются тендеры на ремонт дорог

Президент ассоциации международных автоперевозок рассказал, как разыгрываются тендеры на ремонт дорог

Киев  •  УНН

 • 12399 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент ассоциации международных автоперевозок Украины Леонид Костюченко заявил, что из года в год, ситуация с дорогами в стране не меняется, потому что система насквозь пронизана коррупцией, сообщает УНН.

По его словам, тендеры выписываются под уже существующих игроков, которые разыгрывают их между собой, заранее зная, кто на этот раз станет победителем.

"К сожалению, это сплошная коррупция, ничего не меняется. Выписываются условия под тех, кто сегодня заявляется. А тот, кто заявляется, - приводит с собой 2-3 компании, которые заранее оговоренные, кто что даст и кто победит. Надо, чтобы в этих конкурсах принимала участие общественность и специалисты из зарубежных стран", - отметил он.

По его убеждению, Мининфраструктуры должно утвердить европейские стандарты для строительства автодорог.

"Надо отходить от ямочных ремонтов и переходить на текущие и капитальные. Строить надо по новым технологиям. Необходимо, как минимум, использовать добавки органические, как в Европе. Так, ремонт дороги будет стоить дороже, но он будет долговечным. Органическая добавка не дает возможности трескаться верхнему полотну, она играет при морозе и при солнце", - рассказал Л.Костюченко.

Он также прокомментировал тендер Службы автодорог в Харьковской области, которая планирует за 850 млн грн отремонтировать 81 км дороги методом "холодного рейсаклинга", то есть фактически сделать ямочный ремонт за такие деньги.

Напомним, несмотря на предложения участников тендера выполнить работы по другой технологии (путем срезания поврежденного слоя дорожной одежды с приготовлением смеси в установке и транспортировкой на место выполнения ремонтных работ), который, по мнению экспертов, является более эффективным и долговременным, заказчик упорно требует ремонт дорог методом холодного ресайклинга.

Л.Костюченко, в свою очередь, так же указал, что метод ресайклинга является ненадежным, а вторая технология является более эффективной.

"Здесь однозначно второй вариант. Да, необходим ямочный ремонт, но не массово, как у нас это делается в последнее время. По второй технологии: то срезается слой дорожной одежды (один или несколько слоев дорожностроительных материалов - ред.), выбирается основа на ту же глубину, на которой находится подушка существующей дороги. И тогда только бетонируя, делается верхний слой, который не дает возможности проникать туда влажности. Потому что влага на переходе через 0 температуру рвет асфальт и это мы хорошо видим. Сегодня нужно срезать все, однозначно надо выбирать второй вариант", - подчеркнул он.

Украинские Национальные Новости

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