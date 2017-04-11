Президент асоціації міжнародних автоперевезень розповів, як розігруються тендери на ремонт доріг

За його словами, тендери виписуються під вже існуючих гравців, які розігрують їх між собою, наперед знаючи, хто цього разу стане переможцем.

“На жаль, це суцільна корупція, нічого не міняється. Виписуються умови під тих, хто сьогодні заявляється. А той, хто заявляється, – приводить із собою 2-3 компанії, які наперед домовлені, хто що дасть і хто переможе. Треба, аби в цих конкурсах приймала участь громадськість і фахівці із іноземних країн”, - зазначив він.

На його переконання, Мінінфраструктури має затвердити європейські стандарти для будівництва автодоріг.

“Треба відходити від ямкових ремонтів і переходити на поточні і капітальні. Будувати треба за новими технологіями. Необхідно, як мінімум, використовувати добавки органічні, як у Європі. Так, ремонт дороги коштуватиме дорожче, але він буде довговічним. Органічна добавка не дає можливості тріскатися полотну верхньому, вона грає при морозі і при сонці”, - розповів Л.Костюченко.

Він також прокоментував тендер Служби автодоріг у Харківський області, яка планує за 850 млн грн відремонтувати 81 км дороги методом “холодного рейсаклінгу”, тобто фактично зробити ямковий ремонт за такі кошти.

Нагадаємо, незважаючи на пропозиції учасників тендеру виконати роботи за іншою технологією (шляхом зрізання пошкодженого шару дорожнього одягу з приготуванням суміші в установці та транспортуванням на місце виконання ремонтних робіт), який на переконання експертів є більш ефективним та довготривалим, замовник вперто вимагає ремонт доріг методом холодного ресайклінгу.

Л.Костюченко, у свою чергу, так само вказав, що метод ресайклінгу є ненадійним, а друга технологія є більш ефективною.

“Тут однозначно другий варіант. Так, необхідний ямковий ремонт, але не масово, як у нас це робиться останнім часом. Щодо другої технології: то зрізається шар дорожнього одягу (один або кілька шарів дорожньобудівних матеріалів - ред.), обирається основа на ту ж глибину, на якій знаходиться подушка існуючої дороги. І тоді тільки бетонуючи, робиться верхній шар, який не дає можливості проникати туди вологості. Бо волога на переході через 0 температуру рве асфальт і це ми добре бачимо. Сьогодні треба зрізати все, однозначно треба обирати другий варіант”, - наголосив він.