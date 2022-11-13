Президент Аргентины сказал о необходимости "глобального решения" по войне россии против Украины

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в субботу на пресс-конференции в Париже, что он будет использовать свои контакты с другими лидерами G20, чтобы попытаться посадить Украину и россию за стол переговоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Buenos Aires Times.

Цитата

"Мы договорились с президентом Франции Эммануэлем Макроном поговорить с другими лидерами G20, чтобы выяснить, можем ли мы сделать что-то более конкретное для установления переговорного стола, который возобновит диалог и который начнется с прекращения огня", — сказал Фернандес.

Детали

Он также осудил "непристойность конфликта", предупредил о риске ядерных атак и отметил, что война имеет серьезные последствия для остального мира, особенно для развивающихся стран.

"Диалог должен быть между Украиной и россией, но решение должно быть глобальным и вне логики блоков. Я хочу, чтобы Аргентина села за стол рассмотрения урегулирования, потому что я хочу найти решение", — отметил он.

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