Президент Аргентини сказав про необхідність "глобального рішення" щодо війни росії проти України

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"Ми домовилися з президентом Франції Еммануелем Макроном поговорити з іншими лідерами G20, щоб з'ясувати, чи можемо ми зробити щось більш конкретне для встановлення столу переговорів, який відновить діалог і який розпочнеться з припинення вогню", — сказав Фернандес.

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Він також засудив "непристойність конфлікту", попередив про ризик ядерних атак і зазначив, що війна має серйозні наслідки для решти світу, особливо для країн, що розвиваються.

"Діалог має бути між Україною та росією, але рішення має бути глобальним і поза логікою блоків. Я хочу, щоб Аргентина сіла за стіл розгляду врегулювання, тому що я хочу знайти рішення", — зазначив він.

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