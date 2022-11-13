Президент Аргентини сказав про необхідність "глобального рішення" щодо війни росії проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент Аргентини Альберто Фернандес заявив у суботу на пресконференції в Парижі, що він використовуватиме свої контакти з іншими лідерами G20, щоб спробувати посадити Україну та росію за стіл переговорів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Buenos Aires Times.
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"Ми домовилися з президентом Франції Еммануелем Макроном поговорити з іншими лідерами G20, щоб з'ясувати, чи можемо ми зробити щось більш конкретне для встановлення столу переговорів, який відновить діалог і який розпочнеться з припинення вогню", — сказав Фернандес.
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Він також засудив "непристойність конфлікту", попередив про ризик ядерних атак і зазначив, що війна має серйозні наслідки для решти світу, особливо для країн, що розвиваються.
"Діалог має бути між Україною та росією, але рішення має бути глобальним і поза логікою блоків. Я хочу, щоб Аргентина сіла за стіл розгляду врегулювання, тому що я хочу знайти рішення", — зазначив він.
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