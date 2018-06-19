Президент "Альфа-банка" утверждает, что у него нет проблем с депутатом Святашем

По его словам, “Альфа-банку” удалось раньше других банков “вытрясти” с должника Святаша деньги и активы, которые были в ограниченном количестве.

“Может быть, мы удовлетворились за счет погашения раньше, а они (другие банки — ред.) не успели? А у заемщика был ограниченный объем денег и активов? Сейчас у нас нет никаких нерешенных вопросов с Дмитрием Святашем и Василием Поляковым, мы давно договорились и взаимно выполняем все свои обязательства”, — сообщил Луканов.

Напомним, ранее в СМИ появился документ, именуемый как тайное соглашение между компаниями “АИС” депутата Святаша и Президентом “Альфа-банка” Лукановым о реструктуризации задолженности в размере 40 млн долл. от 2013 года. Этим документом предусматривался механизм вывода задолженности на аффилированные финансовые компании взамен на продолжение кредитных линий Святашу.

В “Альфа-банке” существование указанного документа опровергают. Но вместе с тем, в декларации Святаша действительно указаны действующие кредитные линии от “Альфа-банка”, несмотря на то, что политик по реестру Минюста является злостным должником других банков.

Кроме того, в 2013 году СМИ, ссылаясь на официальный пресс-релиз “АИС”, писали о том, что компании удалось подписать соглашение о реструктуризации задолженности “Альфа-банка”.

Также напомним, из-за долгов перед “Укрсиббанком” депутату Святашу запрещен выезд заграницу.