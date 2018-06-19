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Президент "Альфа-банку" стверджує, що у нього немає проблем з депутатом Святашем

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. "Альфа-банк" не має ніяких невирішених питань з народним депутатом групи "Відродження" Дмитром Святашем і його партнером, екс-регіоналом Василем Поляковим. Про це в інтерв'ю finclub заявив Президент "Альфа-банку" Олександр Луканов, передає УНН.

За його словами, "Альфа-банку" вдалося раніше від інших банків "витрусити" з боржника Святаша гроші і активи, які були в обмеженій кількості.

"Може бути, ми задовольнилися за рахунок погашення раніше, а вони (інші банки - ред.) не встигли? А у позичальника був обмежений обсяг грошей і активів? Зараз у нас немає ніяких невирішених питань з Дмитром Святашем і Василем Поляковим, ми давно домовилися і взаємно виконуємо всі свої зобов'язання", - повідомив Луканов.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явився документ, іменований як таємна угода між компаніями "АІС" депутата Святаша і президентом "Альфа-банку" Лукановим про реструктуризацію заборгованості в розмірі 40 млн дол. від 2013 року. Цим документом передбачався механізм виведення заборгованості на афілійовані фінансові компанії в обмін на продовження кредитних ліній Святаша.

В "Альфа-банку" існування зазначеного документа спростовують. Але разом з тим, в декларації Святаша дійсно вказані діючі кредитні лінії від "Альфа-банку", незважаючи на те, що політик за реєстром Мін'юсту є злісним боржником інших банків.

Крім того, в 2013 році ЗМІ, посилаючись на офіційний прес-реліз "АІС", писали про те, що компанії вдалося підписати угоду про реструктуризацію заборгованості "Альфа-банку".

Також нагадаємо, через борги перед "Укрсиббанком" депутату Святашу заборонений виїзд за кордон.

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