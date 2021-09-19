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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 122907 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115085 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пресс-секретарь Путина выиграл 10 тыс. рублей в розыгрыше среди участников электронного голосования в Госдуму

Киев  •  УНН

 • 18736 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше “Миллион призов”, проголосовав на выборах депутатов Госдумы онлайн. Эти баллы равны 10 тыс. рублей для приобретения товаров и услуг у партнеров программы. Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"(Пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков ... (выиграл сертификат на) 10 тыс. (рублей). Он еще не знает", - сказал Венедиктов.

Добавим

Песков заявил, что узнал из СМИ о выигрыше 10 тыс. баллов в акции "Миллион призов" для тех, кто голосовал онлайн, но пока не проверял эту информацию.

"Прочитал об этом, но сам пока не проверял", - рассказал СМИ представитель Кремля.

Голосующие на выборах в Москве онлайн получают СМС с кодом для участия в розыгрыше 100 машин, 21 квартиры и денежных сертификатов номиналом 10 тыс. рублей, 25 тыс. рублей и 100 тыс. рублей.

Дополнение

Выборы в Государственную думу РФ пройдут 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнения Украиной своих обязательств” по минскими соглашениями.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

МИД Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ в ОРДЛО.

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