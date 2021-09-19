Пресс-секретарь Путина выиграл 10 тыс. рублей в розыгрыше среди участников электронного голосования в Госдуму

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тыс. баллов в розыгрыше “Миллион призов”, проголосовав на выборах депутатов Госдумы онлайн. Эти баллы равны 10 тыс. рублей для приобретения товаров и услуг у партнеров программы. Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.