Прессекретар Путіна виграв 10 тисяч рублів у розіграші серед учасників електронного голосування до Держдуми
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков виграв 10 тис. балів в розіграші "Мільйон призів", проголосувавши на виборах депутатів Держдуми онлайн. Ці бали рівні 10 тис. рублів для придбання товарів і послуг у партнерів програми. Про це повідомив журналістам у неділю керівник громадського штабу зі спостереження за виборами в Москві Олексій Венедиктов, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Цитата
"(Прес-секретар президента РФ) Дмитро Сергійович Пєсков ... (виграв сертифікат на) 10 тис. (рублів). Він ще не знає", - сказав Венедиктов.
Додамо
Пєсков заявив, що дізнався зі ЗМІ про виграш 10 тис. балів в акції "Мільйон призів" для тих, хто голосував онлайн, але поки не перевіряв цю інформацію.
"Прочитав про це, але сам поки не перевіряв", - розповів ЗМІ представник Кремля.
Голосуючі на виборах в Москві онлайн отримують СМС з кодом для участі в розіграші 100 машин, 21 квартири і грошових сертифікатів номіналом 10 тис. рублів, 25 тис. рублів і 100 тис. рублів.
Доповнення
Вибори в Державну думу РФ пройдуть 17-19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.
Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії. У зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито “невиконання Україною своїх зобов’язань” за мінськими угодами.
Українське МЗС висловило протест у зв’язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до виборів до Держдуми РФ.
Додамо, Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій назвала незаконним залучення жителів окупованої частини Донбасу і Криму до голосування на російських виборах. Нардепи також звернулися до міжнародного співтовариства із закликом визнати ці вибори нелегітимними і накласти санкції на РФ.
МЗС України висловило рішучий протест та засудило протиправну організацію і проведення РФ 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Держдуми РФ на тимчасово окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ в ОРДЛО.