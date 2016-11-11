Премьер заинтересован в подписании соглашений с ЕИБ в сфере энергоэффективности

"Мы поддерживаем проект модернизации украинской железной дороги, это очень важный инфраструктурный проект. Поддержка проектов строительства гидроаккумулирующей электростанции - это проект, который делает нашу страну энергонезависимой. Мы заинтересованы в подписании проектов по высшему образованию и по энергоэффективности", - сказал Премьер.

Как сообщал УНН, 11 ноября Украина подписала с ЕИБ транспортное соглашение на 200 млн евро.